Seit der Unterzeichnung des Getreide-Abkommens in Istanbul sind mehr als eine Million Tonnen an Getreide aus der Ukraine exportiert worden. Die Millionen-Marke wurde am Samstag geknackt, wie das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mitteilte. Seit dem 1. August wurden demnach insgesamt 103 Frachtschiffe registriert.

Das Getreide-Abkommen zwischen Russland und der Ukraine war Ende Juli in Istanbul unterzeichnet worden. Darin wurde die Wiederaufnahme von ukrainischen Getreide-Exporten über das Schwarze Meer festgelegt. Bei den Verhandlungen traten Türkiye und die Vereinten Nationen als Vermittler auf.

