Die Mevlana-Moschee im niedersächsischen Barnstorf hat ein islamfeindliches Schreiben mit dem Kürzel „NSU 2.0“ erhalten. „Wir legen euch Türken alle um“ wird in dem Brief gedroht, den der Verband Schura Niedersachsen am Samstag auf Twitter teilte. Auch ein Hakenkreuz ist auf dem Schreiben zu sehen. Die Moschee wird von der „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş“ verwaltet.

„Wir lassen uns nicht einschüchtern“, teilte die Schura mit. Der Verband sieht nun die Politik in der Pflicht. Diese müsse „wirksame Schritte gegen die unzähligen Einzelfälle“ einleiten. „Wir möchten, dass Übergriffe auf Moscheen seitens der Sicherheitsbehörden ernst genommen werden und dass sie sensibel darauf reagieren“, erklärte der Vorsitzende der Schura Niedersachsen, Recep Bilgen, gegenüber „IslamiQ“.

Das Drohschreiben ist nicht der erste islamfeindliche Angriff gegen die Moschee in Barnstorf. Zuletzt hatte die Gemeinde vor vier Monaten einen Drohbrief erhalten.