Der türkische Handelsminister Mehmet Muş rechnet im Hinblick auf die Wirtschaft des Landes mit einem weiterhin erfolgreichen Wachstumstrend für das laufende Jahr. „Unsere Wirtschaft, die das erste Quartal 2022 mit einem Wachstum von 7,3 Prozent abschloss, wird nach unseren Erwartungen den Wachstumstrend im gesamten Jahr fortsetzen“, sagte Muş am Sonntag in Sakarya.

Der Anteil Türkiyes am weltweiten Exporthandel sei in den letzten 20 Jahren um mehr als das Vierfache gestiegen. Dabei sei unter anderem die Rolle des Landes in den globalen Lieferketten wichtig. „Beim Export und bei dem wirtschaftlichen Wachstum setzen wir unsere starke Leistung fort“, betonte der Minister.