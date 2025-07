Twin Towers in Indien gesprengt

In Indien wurden die Zwillingstürme am Rande der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gesprengt. Die beiden Hochhäuser mit jeweils mehr als 40 Stockwerken lagen in einem Wohngebiet nahe einer viel befahrenen Autobahn. Der Oberste Gerichtshof hatte den Abriss im vergangenen Jahr wegen des Verstoßes gegen Bau- und Brandschutznormen angeordnet.