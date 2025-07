Die türkische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent gewachsen, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes stieg im Zeitraum April-Juni um 114,6 Prozent auf 3,4 Billionen Türkische Lira (219,3 Milliarden Dollar), so das Türkische Statistikamt TurkStat am Mittwoch.

Während das jährliche sektorale Wachstum in diesem Zeitraum in der Industrie 7,8 Prozent und im Dienstleistungssektor 18,1 Prozent betrug, sank es im Baugewerbe um 10,9 Prozent und in der Landwirtschaft um 2,9 Prozent. Demnach wurde Türkiye nach Saudi-Arabien die am zweitschnellsten wachsende Volkswirtschaft unter den G20-Ländern.