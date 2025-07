Die türkischen Exporte haben im August einen Anstieg verzeichnet. Der Gesamtwert betrug 21,3 Milliarden Dollar, wie Handelsminister Mehmet Muş am Freitag in der Provinz Gaziantep mitteilte. Demnach stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent. An der Veranstaltung im Saal der Versammlung des Verbandes der südostanatolischen Exporteure nahm auch der Präsident des türkischen Exporteurverbandes (TIM), Ismail Gülle, teil.

Der positive Exporttrend des Jahres 2021 habe sich in den vergangenen acht Monaten fortgesetzt, betone Muş. Dies sei ein wesentlicher Faktor für das wirtschaftliche Wachstum des Landes. „Wie schon im ersten Quartal 2022 hat unser Land auch im zweiten Quartal seine Wachstumsdynamik beibehalten und ist um 7,6 Prozent gewachsen“, sagte Muş.

Muş zeigte sich angesichts der Zahlen zuversichtlich, dass die türkische Wirtschaft weiter wachsen werde – trotz negativer Entwicklungen in der Weltwirtschaft. „Unser Land hat sich in diesem Bereich erneut positiv von der Welt abgehoben, indem es sein Wirtschaftswachstum seit acht Quartalen ohne Unterbrechung beibehalten hat“, fügte der Handelsminister hinzu. Er dankte den türkischen Exporteuren für ihren Beitrag.