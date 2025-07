Seit der Unterzeichnung des Getreide-Abkommens in Istanbul sind rund 1,7 Millionen Tonnen an ukrainischem Getreide und anderen Lebensmitteln exportiert worden. Das Marinedirektorat des türkischen Verkehrsministeriums teilte am Freitag die Einzelheiten zu den Ausfuhren mit.

Demnach verließen insgesamt 69 beladene Frachtschiffe die ukrainischen Häfen im Rahmen des Getreide-Abkommens. 23 Prozent des gesamten Frachtguts wurde an türkischen Häfen registriert.

Laut Marinedirektorat werden die Lebensmittel an insgesamt 21 Länder ausgefahren. Das Frachtgut umfasst insgesamt zehn verschiede Arten von Getreide und Lebensmitteln.