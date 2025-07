Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat vor seiner Balkanreise auf die Bedeutung der neu gegründeten staatlichen Nachrichtenplattform TRT Balkan hingewiesen. TRT Balkan fülle mit Sendungen in den lokalen Sprachen der Region eine wichtige Lücke im Rundfunk, sagte Erdoğan am Dienstag vor seiner Reise durch Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien am Flughafen Esenboğa in Ankara.

Erdoğan erklärte, Türkiye verfolge eine ganzheitliche Außenpolitik zur Entwicklung der Balkanregion. Ankara versuche, Spannungen in der Region vorzubeugen und die historischen sowie geografischen Verbindungen zum Balkan aufrechtzuerhalten. Zu dieser Politik gehöre auch die Gründung des neuen Senders.

TRT Balkan hat am 15. Juni nach TRT World, TRT Arabisch, TRT Russisch, TRT Deutsch und TRT Französisch den Sendebetrieb aufgenommen. Die digitale Nachrichtenplattform TRT Balkan soll Inhalte auf Mazedonisch, Albanisch und BHS (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) ausstrahlen und ein Publikum von mehr als 30 Millionen Menschen ansprechen.