Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat die jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Algerien über Türkiye als „unglücklich“ bezeichnet. „Türkiye gehört zu den Ländern, denen die Länder vertrauen. Daher ist es nicht richtig, Türkiye als Konkurrenten zu betrachten“, so Çavuşoğlu am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Ankara mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna.

Bei einem dreitägigen Besuch in Frankreichs ehemaliger Kolonie Algerien hatte Macron in der vergangenen Woche behauptet, Netzwerke aus Russland, China und Türkiye würden in Afrika „antifranzösische Propaganda“ betreiben.

Çavuşoğlu wies darauf hin, dass Türkiye den afrikanischen Kontinent als gleichberechtigten Partner betrachte. „Wenn Frankreich Schwierigkeiten hat, in einige afrikanische Länder zurückzukehren, können wir Frankreich helfen. Denn Türkiye ist ein vertrauenswürdiger Partner.“

Çavuşoğlu wünscht sich Dialog - Colonna pflichtet beiDer türkische Spitzendiplomat wies auf die engen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Türkiye und Frankreich hin und erklärte auch, dass sich die Länder darauf einigten, die Zusammenarbeit bei regionalen und globalen Herausforderungen fortzusetzen.

Zudem verfüge Frankreich über eine große türkische Diaspora, weshalb Frankreich ein wichtiges Land für Türkiye sei. „Es ist gesünder, miteinander zu reden, als in verschiedenen Umgebungen übereinander zu reden“, fügte Çavuşoğlu hinzu.

Colonna pflichtete Çavuşoğlu hinzu und sprach sich ebenfalls für den Dialog aus: „Lassen Sie uns die Zahl der Themen, bei denen wir uns einig sind, erhöhen und sie diskutieren, auch wenn wir von Zeit zu Zeit Meinungsverschiedenheiten haben.“