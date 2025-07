Angesichts der Spannungen mit Griechenland setzt Türkiye auf eine diplomatische Offensive. Am 1. September wurde ein Brief an 25 EU-Staaten, UN und NATO verschickt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtete. Demnach werden in dem vom türkischen Außenminister Mevlüt Cavuşoğlu unterzeichneten Schreiben die bilateralen Konfliktpunkte geschildert und mögliche Lösungsansätze formuliert.

Es werde betont, dass es im Mittelmeer eine Reihe eng miteinander zusammenhängender Probleme mit Griechenland gebe, so der Bericht. Dazu gehörten die Grenzen der Hoheitsgewässer und des nationalen Luftraums. Zudem werde auf eine illegale Militarisierung der Ägäis-Inseln durch Griechenland aufmerksam gemacht.

Ankara unterstreiche in dem Brief, dass die türkische Regierung dennoch offen für Dialog sei, heißt es weiter. Athen hingegen verfolge eine Strategie der Eskalationen, um die lokalen Streitigkeiten zu einem europäischen Problem zu machen.