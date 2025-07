Die europäische Bahngesellschaft Metrans hat ihr Netzwerk erweitert. Als Tochterunternehmen der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) bietet Metrans neue Bahnverbindungen zwischen dem Ostseeraum, Zentraleuropa und Türkiye an. Das hat das Unternehmen am Montag auf der Webseite bekanntgegeben.

In Kooperation mit dem türkischen Logistikdienstleister Omsan Logistics sei das Halkalı-Terminal in der Nähe von Istanbul an das Metrans-Netz angeschlossen worden. Das türkische Unternehmen werde Metrans mit seinen umfassenden Marktkenntnissen auf dem türkischen Markt unterstützen. Laut Metrans verließ am Freitag der erste Containerzug das Terminal Dunajska Streda von der Slowakei aus in Richtung Istanbul zum Terminal Halkalı. Zunächst seien zwei wöchentliche Rundläufe geplant.

Die neue Verbindung nach Türkiye trage mit ihrer großen Distanz zur Reduzierung von klimaschädlichem Straßenverkehr bei. Damit unterstreiche sie das Nachhaltigkeitsengagement der HHLA. „Mehr Verbindungen bedeuten einen attraktiveren Service für unsere Kunden, sowohl in operativer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht“, erklärte Peter Kiss, CEO der Metrans-Gruppe.