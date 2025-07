In Nürnberg ist ein Urlaubsflieger nach Antalya vergangene Woche ohne ein einziges Gepäckstück gestartet. Für die Verladung der 160 Koffer fehlte das Personal, wie Airport-Pressesprecher Jan Beinßen dem Online-Portal „inFranken.de“ berichtete. Die Ladecrews seien noch mit der Gepäckabfertigung einer verspäteten Maschine beschäftigt gewesen. Da die Flüge aber trotzdem ihre Slots einhalten müssten, habe man kurzerhand entschieden, ohne Gepäck abzuheben. Die zurückgebliebenen Koffer und Taschen seien mit den beiden nächsten Flügen am folgenden Tag nachgeliefert worden, erklärte Beinßen. In den Sommerferien seien 400 Flüge von Nürnberg nach Antalya gestartet. Bei allen anderen Flügen habe es keinerlei Probleme gegeben, so Beinßen. Aufgrund des Personalmangels seien immer wieder Gepäckstücke am Flughafen liegen geblieben. Es müssten derzeit 50 freie Stellen besetzt werden. Der Flughafen suche nach neuem Personal, um solche Szenarien zu vermeiden.