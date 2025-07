Die Terrororganisation PKK entführt nach Angaben eines Vertreters der Partei „Patriotische Union Kurdistans“ (PUK) vermehrt Kinder aus dem Irak mit dem Versprechen auf ein besseres Leben in Europa. „In den letzten zwei Jahren hat die PKK viele Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren aus Koysancak nach Qaradagh und Qandil entführt und ihnen versprochen, sie nach Europa zu bringen“, sagte PUK-Vertreter Aso Kakeres am Mittwoch der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

Kakares erklärte, die PKK täusche die Jungendlichen auf diese Weise und indoktriniere sie anschließend in ihren Terrorcamps. Die Resozialisierung der Kinder gestalte sich schwierig: „Wir haben diese Kinder mit vorgehaltener Waffe in ihre Häuser zurückgebracht. Einer von ihnen war ein Verwandter eines Kommandeurs der Peschmerga.“ Solche Probleme seien Alltag im Nord-Irak. „Wir haben ständig diese Probleme mit der PKK“, beklagte Kakeres, der stellvertretender PUK-Vorsitzender für den Bezirk Koysancak in Erbil ist.

Die PKK wird unter anderem in Türkiye, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie wird in Türkiye für den Tod von zehntausenden Mensch verantwortlich gemacht, darunter auch Kinder.

