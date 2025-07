In Mölln haben Unbekannte am Montagabend Papiere/Flyer im Vorraum einer DITIB-Moschee angezündet. Diese waren dort an einer Magnetwand befestigt, wie die Polizei berichtete.

Laut Polizeibericht löste das Feuer den Brandmelder aus. Die Besucher der Einrichtung hätten danach einen stark verqualmten Raum vorgefunden. Über die angebrannten Papiere/Flyer hinaus entstand kein Schaden.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Ratzeburg geleitet. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Im zweiten Quartal 2022 wurden 69 islamfeindliche Straftaten gemeldet – davon richteten sich sieben gegen Moscheen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierungauf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.