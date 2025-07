Nach Ansicht vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat Türkiye bisher den größten Beitrag im Kampf gegen die Terrormiliz Daesh geleistet. Im Vergleich zu anderen Ländern habe Türkiye bisher die „entschlossensten und weitreichendsten Operationen“ durchgeführt, sagte Erdoğan am Freitag in Ankara. Der Westen hingegen habe nie eine „richtige Operation oder einen richtigen Kampf“ gegen Daesh geführt. „Sie reden immer nur darüber, tun aber nichts“, kritisierte der türkische Präsident.

Türkiye hatte am Donnerstag einen hochrangigen Daesh-Funktionär festgenommen. Es handelt sich dabei um einen Anführer der Terrorgruppe, der unter dem Pseudonym Abu Seid bekannt ist. Sein offizieller Name ist Baschar Chattab Gasal al-Sumaidai. In einem UN-Bericht vom Juli wird der Mann als „einer der wichtigsten Anführer der Terrororganisation“ genannt.