Österreich will ab 2025 ein Pfandsystem für Dosen und Einwegplastikflaschen einführen. Das gab die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt.

Demnach sollen Verbraucher bei der Rückgabe von Plastikflaschen von 0,1 und 3 Liter und Aludosen 25 Cent bekommen. Die Rückgabe soll überall dort möglich sein, wo sie auch gekauft werden können sowie an Bahnhöfen und Altstoffsammelzentren. Aus hygienischen Gründen soll die Regelung nicht für Milchprodukte und Milchmischgetränke gelten. Mit der Einführung des Pfandsystems soll sichergestellt werden, dass die Getränkeverpackungen bestmöglich recycelt werden und nicht in der Natur landen. Eine zentrale Stelle bestehend aus Handel und Getränkewirtschaft soll sich um die administrative Abwicklung kümmern.