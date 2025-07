Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird in den kommenden Tagen seine diplomatischen Reisen fortsetzen. Für das Staatsoberhaupt stehen als nächstes das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und die 77. UN-Vollversammlung in New York an.

Im usbekischen Samarkand wird der Präsident beim SOZ-Gipfel unter anderem mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammenkommen. Auch mit den anderen Staats- und Regierungschefs der teilnehmenden Staaten sind Gespräche geplant.

Im Rahmen der 77. UN-Vollversammlung in New York wird Erdoğan voraussichtlich am 20. September eine Rede halten. Neben dem Ukraine-Krieg sollen unter anderem das Getreideabkommen, der Kampf gegen den Terror und die jüngsten Spannungen mit Athen zu den zentralen Themen gehören.

Erdoğan hatte zuletzt im Rahmen einer Balkan-Reise Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien besucht.

Mehr dazu: Erdoğan: Türkiye führte „weitreichendste Operationen“ gegen Daesh durch