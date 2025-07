Die türkische Regierung rechnet mit keinen Engpässen bei der Energieversorgung in dem Land. „Wenn sich die Erdgaslieferanten an die Lieferpläne halten, werden wir diesen Winter ohne Probleme überstehen“, sagte Energieminister Fatih Dönmez am Samstag in der Provinz Bilecik.

Der Minister wies dabei auf die Energiekrise in zahlreichen Ländern hin. „Europa erlebt ernste Engpässe bei der Lieferung und Bepreisung“, sagte Dönmez. Türkiye sei jedoch gut versorgt.

Auch Türkiye sei von den weltweiten Preisänderungen beim Erdgas betroffen. Die Regierung unterstütze jedoch die türkischen Bürger. 80 Prozent der Gaskosten würden durch den Staat subventioniert.