Fischerboot kentert: Fünf Tote

Der Zusammenstoß eines Fischerboots mit einem bisher unbekannten Objekt hat in Neuseeland fünf Menschen das Leben gekostet. Berichten zufolge ist das Boot mit elf Personen an Bord am Samstag vor der Küste von Kaikoura gekentert. Der Bürgermeister des Ortes vermutet einen Wal.