Die Ratingagentur Fitch hat ihre Schätzungen für das globale Wirtschaftswachstum aufgrund der aktuellen Krisen gesenkt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht gehen die Experten von ein Wachstum von 2,4 Prozent für das aktuelle Jahr aus. Im Juni hatte die Prognose bei 2,9 Prozent gelegen. Chefökonom Brian Coulton gab die „Gaskrise in Europa“, „Zinserhöhungen“ und den „Immobilieneinbruch in China“ als Gründe für die Korrektur an.

Eine Aufwärtskorrektur gab es bei der Prognose für die türkische Wirtschaft. Fitch geht von einem Wachstum von 5,2 Prozent (zuvor 4,5 Prozent) für dieses Jahr aus – sowie 2,9 Prozent für das Jahr 2023. Die Ökonomen begründeten ihre Neubewertung mit dem gesteigerten Konsumverhalten und dem Exportanstieg im zweiten Quartal.

In der Eurozone sowie im Vereinigten Königreich wird laut Fitch voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Rezession eintreten. Für die US-Wirtschaft wird eine leichte Rezession im Laufe des nächsten Jahres prognostiziert.