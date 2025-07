Türkische Waren sind in Balkanländern gefragt. In den ersten acht Monaten des Jahres haben die Exporte ein Plus von 28,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet und erreichten ein Gesamtvolumen von 13,9 Milliarden Dollar. Bei den höchsten Ausfuhren in Balkanstaaten führt laut der Türkischen Exporteurversammlung (TIM) Rumänien die Liste mit 4,17 Milliarden Dollar an.

Die türkischen Exporte sind in der Region demnach in zehn Ländern gestiegen. Lediglich die Exporte nach Slowenien gingen um 0,3 Prozent zurück. Einen regelrechten Exportboom habe es mit 64 Prozent nach Montenegro gegeben, gefolgt von Albanien mit 44,5 Prozent. Trotz bilateraler Spannungen stiegen auch die Ausfuhren nach Griechenland um 11,2 Prozent.

Von den Gesamtexporten in Balkanländer profitierte vor allem die türkische Metropole Istanbul. 47,5 Prozent der Ausfuhren in die Region, umgerechnet rund 6,6 Milliarden Dollar, stammten aus der eurasischen Großstadt. Die meisten Exporte erfolgten im Chemiesektor (rund 2,6 Milliarden Dollar), gefolgt vom Stahlsektor (rund 2,3 Milliarden Dollar) und von der Automobilindustrie (rund 1,7 Milliarden Dollar).