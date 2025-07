Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist am Samstag zur 77. UN- Generalversammlung in New York eingetroffen. Auf der Agenda stehen Gespräche mit UN- Generalsekretär António Guterres sowie Staats- und Regierungschefs.

Der Präsident reiste mit einer hochrangigen Delegation in die USA. Darunter befinden sich auch mehrere Minister. Nach seiner Ankunft in New York besuchte er das jüngst fertiggestellte „Turkish House“.

Erdoğan hatte zuvor an einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Usbekistan teilgenommen.

