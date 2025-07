Türkiye strebt eine Mitgliedschaft in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) an. Dies sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach dem SOZ-Gipfel in der usbekischen Stadt Samarkand vor Journalisten, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete.

Die Organisation umfasse 60 Prozent des eurasischen Raumes, so Erdoğan. Insgesamt 3,2 Milliarden Menschen lebten in den SOZ-Mitgliedstaaten. „Türkiye ist entschlossen, die Zusammenarbeit mit den asiatischen Staaten bilateral und multidimensional weiter auszubauen“, bekräftigte das Staatsoberhaupt.

Die SOZ-Mitgliedstaaten sind China, Russland, Indien, Pakistan, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Türkiye gilt aktuell als „Dialogpartner“ der Organisation.

