Türkiye stellt beim 73. Internationalen Astronautischen Kongress (IAC) in Paris seine Projekte im Bereich der Luft- und Raumfahrt vor. Die Veranstaltung begann am Sonntag und soll noch bis Donnerstag stattfinden, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Montag berichtete.

Am türkischen Stand sind laut AA unter anderem Vertreter der Türkischen Raumfahrtagentur (TUA) oder der Türkischen Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische Forschung (TÜBITAK) vor Ort. Auch weltweite Pioniere des Luft- und Raumfahrtsektors wie die NASA oder SpaceX sind bei dem IAC vertreten.

Türkiye gehört zu den insgesamt fünf Kandidaten für die Austragung des IAC im Jahr 2025. Weitere Anwerber sind Australien, China, Saudi-Arabien und Thailand.