Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz Anklage gegen das mutmaßliche PKK-Mitglied Özgür A. erhoben. „Der Angeschuldigte koordinierte organisatorische, personelle und propagandistische Angelegenheiten“ der Terrororganisation, hieß es in der am Montag veröffentlichten Anklageschrift.

Der Angeschuldigte soll jahrelang als hauptamtlicher Kader für die terroristische PKK in Deutschland tätig gewesen sein. Laut Bundesanwaltschaft nahm er dabei als Führungsperson diverse Aufgaben in mehreren „PKK-Gebieten“ und „PKK-Regionen“ hierzulande wahr. Er soll auf oberster Ebene für die Terroristen als „Sektorleiter“ in Deutschland aktiv gewesen sein. Özgür A. wird zudem die Überwachung vermeintlicher „Spendengelder“ zur Last gelegt.

„Özgür A. wurde am 29. April 2022 festgenommen und befindet sich weiter in Untersuchungshaft“, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

