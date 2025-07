EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hat die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energie- und Lebensmittelpreise als einen „perfekten Sturm“ bezeichnet. Zudem warnte der EU-Außenchef vor einer bevorstehenden Finanzkrise. Der Krieg in der Ukraine betreffe nicht nur die Ukrainer, warnte Borrell vor dem EU-Außenministertreffen im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York am Montag.

Die Ukrainer kämpften und der Rest der Welt leide unter steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, zunehmender Unsicherheit und hohen Zinssätzen. „Wir können dies als einen perfekten Sturm bezeichnen, in dem die kriegsbedingten hohen Energie- und Lebensmittelpreise zu einer drohenden Finanzkrise führen.“

Auf der letztjährigen Generalversammlung sei hauptsächlich über Afghanistan diskutiert worden. In diesem Jahr sollen der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen erörtert werden. Neben dem Ukraine-Krieg stünden außerdem die Krise zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Probleme zwischen Kirgisistan und Tadschikistan in Zentralasien auf der Tagesordnung.