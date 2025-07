Schweres Erdbeben in Mexiko

Mexiko ist am Montag von einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert worden. Mindestens zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das Epizentrum lag in 15 Kilometern Tiefe an der Pazifikküste. Die Behörden haben eine Tsunami-Warnung ausgesprochen.