Anlässlich seines zehnten Todestags soll mit einem UNESCO-Programm des türkischen Musikers Neşet Ertaş gedacht werden. Bei der dreitägigen Veranstaltung ab Freitag sollen unter anderem Künstler aus verschiedenen Ländern auftreten, wie aus der Erklärung des Gouverneursamts der türkischen Provinz Kırşehir hervorgeht.

Am ersten Tag des UNESCO-Programms wird demnach im „Kultur- und Kunstzentrum Neset Ertaş“ in Kırşehir eine Podiumsdiskussion stattfinden. Anschließend sollen Musiker aus unter anderem Deutschland, Italien und Georgien auftreten.

Am Samstag soll dann eine gemeinsame Pressekonferenz mit Vertretern der am Gedenkprogramm teilnehmenden Länder durchgeführt werden. Auch an diesem Tag soll es Konzerte geben.

Für Sonntag ist der Besuch der Grabstätten von Neşet Ertaş und seines ebenfalls als Volksmusiker bekannten Vaters, Muharrem Ertaş, vorgesehen.