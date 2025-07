Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat sich in New York mit zahlreichen Amtskollegen zu Gesprächen getroffen. Am Dienstag kam Çavuşoğlu neben Außenministerin Annalena Baerbock auch mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar zusammen. Beim Gespräch mit Baerbock standen die Visafreiheit für türkische Bürger, die jüngsten Entwicklungen in der Ägäis-Region und im Ukraine-Krieg auf der Tagesordnung.

Anschließend fand ein trilaterales Treffen mit dem spanischen Außenminister Jose Manuel Albares Bueno und dem Hohen Vertreter der UN-Allianz der Zivilisationen, Miguel Angel Moratinos, statt. Später kam Çavuşoğlu mit seinem spanischen Amtskollegen zu einem Zweiergespräch zusammen.

Im Laufe des Tages traf sich Çavuşoğlu mit weiteren Amtskollegen aus den USA, Montenegro, Bulgarien sowie dem Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit zu Gesprächen.