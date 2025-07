Türkischer Verkehrsminister bei InnoTrans 2022

Der türkische Verkehrsminister Adil Karaismailoğlu hat am Dienstag in Berlin an der InnoTrans 2022, der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik, teilgenommen. Dort besuchte er auch die Stände türkischstämmiger Unternehmen. Die Messe findet noch bis Freitag statt.