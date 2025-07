Ob Kostüme, Schminke oder Luftschlangen für die eigene Party: Zum Karneval kann der Einzelhandel in Deutschland mit Mehreinnahmen in Millionenhöhe rechnen. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage mitteilte, planen rund neun Prozent der Verbraucher gezielte Einkäufe für die tollen Tage.

Insgesamt beschert das den Einzelhändlern laut HDE zusätzliche Umsätze in Höhe von 360 Millionen Euro. Gefragt bei den Verbrauchern sind dabei neben Verkleidungen auch Make-up, Schmuck, Accessoires und Dekorationsartikel.

Im Vorjahresvergleich steigen die Karnevalsausgaben dem Handelsverband zufolge in diesem Jahr an. Nur rund 20 Prozent der Verbraucher wollen demnach ihre Ausgaben anlässlich der fünften Jahreszeit reduzieren, während knapp 38 Prozent Mehrausgaben einplanen. Fest auf dem Einkaufszettel steht Karneval als Shopping-Anlass laut HDE vor allem bei Menschen mit Kindern.