Das Handelsvolumen Türkiyes mit den USA kann laut Präsident Recep Tayyip Erdoğan „in kurzer Zeit“ 100 Milliarden Dollar erreichen, wenn die derzeitige Dynamik anhält. Auf einer Investitionsveranstaltung des Türkiye-US Business Council in New York sagte Präsident Erdoğan am Mittwoch, dass das Handelsvolumen mit den USA in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 Prozent gestiegen sei und 22 Milliarden US-Dollar erreicht habe.

Die Direktinvestitionen aus den USA in Türkiye erreichten 14,1 Milliarden Dollar. Die Investitionen türkischer Unternehmen in den USA betrugen 8,6 Milliarden Dollar. Wenn dieser Schwung „mit den richtigen und entschlossenen Schritten beibehalten wird“, könne das gemeinsame Handelsziel von 100 Milliarden Dollar in kurzer Zeit erreicht werden, so der türkische Staatschef.

Ankara bietet Kooperation für US-amerikanische LNG-Lieferungen anErdoğan wies darauf hin, Türkiye und die Vereinigten Staaten seien „zwei befreundete Länder, Verbündete und strategische Partner mit tief verwurzelten Beziehungen“. Das zeige sich auch in den Handelsbeziehungen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen habe außerdem zum Frieden in bestimmten Regionen der Welt beigetragen.

Türkiye spiele eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung von Routen und Ressourcen für die Energiesicherheit. Der türkische Präsident errinnerte daran, dass die USA der zweitgrößte Lieferant von verflüssigtem Erdgas (LNG) für Türkiye seien. Ankara sei an mehr Flüssigerdgas zu günstigen Bedingungen interessiert. Auch sei die türkische Regierung bereit für eine Zusammenarbeit mit Washington bei der Lieferung von US-amerikanischem LNG an andere Länder. Die dazu nötige Infrastruktur sei im eurasischen Land vorhanden, so der türkische Präsident.