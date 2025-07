Pakistan in großer Not

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan breiten sich tödliche Erkrankungen aus. Allein in der Provinz Sindh wurden in den letzten Tagen rund 5000 Patienten positiv auf Malaria getestet. Berichten zufolge geht eine Vielzahl der Erkrankungen auf das Trinken von Flutwasser zurück. Die UN warnt bereits vor einer „zweiten Katastrophe”.