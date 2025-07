Tödliche Ölraffinerie-Explosion in Argentinien

Bei einer Ölraffinerie-Explosion in Argentinien sind am Donnerstag mindestens drei Arbeiter ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Plaza Huincul in der westlichen Provinz Neuquen. In der Region liegt eines der weltweit größten Ölschiefervorkommen.