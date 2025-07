Insgesamt 30 türkische Unternehmen werden an der international renommierten Windenergie-Fachmesse „WindenergyHamburg“ teilnehmen. Sie werden dort das Potenzial im Bereich der inländischen Windenergie vorstellen. Die Messe beginnt am Montag und wird am Freitag enden.

Die Delegation aus Türkiye wird vom „Türkischen Verband der Windenergie“ (TÜREB) angeführt. Sie besteht aus insgesamt 121 hochrangigen Vertretern der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft.

Bei der Hamburger Fachmesse stellen internationale Unternehmen ihre Produkte vor und knüpfen Kontakte zu anderen Vertretern des Sektors.