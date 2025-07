Die türkische UN-Delegation hat die Vorwürfe des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis gegen Ankara bei der UN-Generaldebatte entschieden zurückgewiesen. Mitsotakis verzerre mit seinen Aussagen die Realität, beklagte die Delegation am Samstag (Ortszeit). Mitsotakis hatte behauptet, Türkiye würde das östliche Mittelmeer, den Nahen Osten sowie den Kaukasus „destabilisieren“.

„Die Rolle Türkiyes in seiner Region und darüber hinaus wird von der internationalen Gemeinschaft respektiert“, so die türkische Delegation in einer Erklärung. So fördere etwa Ankara im Gegensatz zu Athen den Dialog für eine Lösung der Probleme in der Ägäis auf Grundlage internationalen Rechts.

„Das gegenwärtig negative Klima in unseren bilateralen Beziehungen ist leider eine bewusste Präferenz Griechenlands“, monierte die Delegation. Athen setze „beinahe täglich“ auf „provokative Aktionen“ und eine Sprache der „Eskalation“.

