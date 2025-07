Der türkische Tourismussektor kann auf rosige Zahlen in der Urlaubssaison zurückblicken: In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden insgesamt mehr als 118 Millionen Fluggäste an türkischen Flughäfen registriert, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag mit Verweis auf das Verkehrsministerium mitteilte. Dabei seien mindestens 66 Millionen der Reisenden im Rahmen von Auslandsflügen in Türkiye gewesen.

Istanbul, Antalya, Izmir und Muğla erwiesen sich demnach als die wichtigsten Ziele für die Urlauber. Insgesamt seien am Flughafen Istanbul rund 41 Millionen Passagiere angekommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei dies ein Anstieg um 32 Prozent.

Mit einem Plus von 65 Prozent registrierte der Flughafen Antalya demnach mehr als 20 Millionen Gäste. Am Flughafen Izmir Adnan Menderes wurden dem Bericht zufolge die Flüge von etwa 6,5 Millionen Personen abgewickelt.

Den stärksten Anstieg bei den Passagierzahlen verzeichnete der Flughafen im Landkreis Dalaman in dem Touristen-Hotspot Muğla: Mit einem Zuwachs um 125 Prozent wurden dort mehr als drei Millionen Fluggäste empfangen.

