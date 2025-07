Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognose für die türkische Wirtschaft nach oben korrigiert. Im laufenden Jahr werde das Wirtschaftswachstum in dem Land 5,4 Prozent betragen, hieß es in dem am Montag veröffentlichten OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick.

Im Juni hatte der Bericht noch 3,7 Prozent Wachstum für Türkiye prophezeit. Die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft hingegen beträgt laut OECD nach wie vor drei Prozent.

Für das kommende Jahr sieht der Bericht für Türkiye ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent voraus. Damit schneidet das Land im Zwischenbericht erneut überdurchschnittlich ab: Die Prognosen für die Weltwirtschaft wurden für 2023 von 2,8 auf 2,2 Prozent herunterkorrigiert.

