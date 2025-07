Russland: 15 Tote bei Amoklauf an Schule

In Russland ist am Montag ein bewaffneter Mann in eine Schule gestürmt und hat mindestens 15 Menschen getötet, darunter elf Kinder. Mindestens weitere 24 Personen wurden verletzt. Berichten zufolge soll der Täter ein T-Shirt mit Hakenkreuz getragen und sich anschließend selbst erschossen haben.