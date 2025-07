Die türkische Mittelmeer-Provinz Antalya ist auch in diesem Jahr ein beliebtes Reiseziel für Urlauber. Bis Ende September reisten rund 10,8 Millionen Menschen aus dem Ausland per Flugzeug nach Antalya, wie Gouverneur Ersin Yazıcı am Dienstag vor Pressevertretern erklärte . Die Tourismusbranche in Antalya sei mit den Zahlen äußerst zufrieden.

„Der Tourismus ist unser Ein und Alles. Die Verantwortung für ein Drittel der inländischen Tourismuseinnahmen ruht auf unseren Schultern. Wir sind glücklich und zufrieden. Wir erleben eine gute Saison“, so Yazıcı. Die Branche und die Verantwortlichen arbeiteten mit allen Mitteln daran, die Branche weiterzuentwickeln und das ganze Jahr über noch mehr Besucher anzuziehen.