Das Etlik-Stadtkrankenhaus, einer der größten Gesundheitskomplexe in Ankara, ist am Mittwoch eingeweiht worden. Bei der Eröffnungsfeier sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der Komplex bestehe aus acht Kliniken und verfüge über eine Kapazität von 4050 Betten und 125 Operationssälen. Mit dem Stadtkrankenhaus bezwecke man die Errichtung eines wichtigen Gesundheitszentrums. „Es wird sowohl für die Patienten als auch für das Gesundheitspersonal eine komfortable Umgebung bieten“, so der türkische Staatschef.

Erdoğan bezeichnete das Konzept Stadtkrankenhaus als „beispielhaft“. Die Einrichtungen seien ein „Symbol“ für die Gesundheitsreform in Türkiye. Ankara wolle die Zahl solcher Krankenhäuser nun auf 35 erhöhen.

Das Etlik-Stadtkrankenhaus ist der zweite Krankenhauskomplex dieser Art in der türkischen Hauptstadt. Landesweit gibt es 20 Stadtkrankenhäuser, die aus mehreren Kliniken bestehen. Mit der Nähe zu Spezialisten soll eine bessere Versorgung der Patienten ermöglicht werden. Zudem soll in den Gesundheitszentren patientennah geforscht werden.