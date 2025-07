Die jüngsten Provokationen Athens in der Ägäis haben die Agenda des Nationalen Sicherheitsrats (Milli Güvenlik Kurulu - MGK) in Türkiye dominiert. Ankara könne „alle möglichen legalen Methoden“ einsetzen, um die Rechte von Türkiye zu wahren, hieß es in der Abschlusserklärung der Tagung vom Mittwoch. Dabei werde das Land die Grundlagen internationalen Rechts beachten.

Athen drifte von „Vernunft und Logik“ ab, so die Erklärung weiter. Als Beispiele hierfür wurden die „Sabotage von NATO-Aktivitäten“ und „Schüsse gegen zivile Schiffe auf internationalen Gewässern“ durch Griechenland angeführt.

Bei der Tagung sei auch die Bewaffnung von Inseln mit nicht-militärischem Status durch das Nachbarland thematisiert worden. „Kreise“, die Athen zu diesem Schritt ermutigt hätten, seien zu vernünftigem Handeln aufgerufen worden.

Am MGK-Treffen nehmen neben dem türkischen Präsidenten unter anderem die Innen-, Außen- und Verteidigungsminister sowie die führenden Generäle der türkischen Streitkräfte teil.