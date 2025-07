Viertes Gasleck an Nord-Stream-Pipelines

Die schwedische Küstenwache hat ein viertes Gasleck an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee entdeckt. Zuvor waren Anfang der Woche in dänischen und schwedischen Gewässern drei Lecks entdeckt worden. Westliche Sicherheitsexperten gehen von Sabotage aus.