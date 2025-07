Türkiye ist in den Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gewählt worden. Das hat das türkische Außenministerium in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt gegeben. Die Entscheidung fiel auf der 66. Jahrestagung der IAEA-Generalkonferenz in Wien. Türkiye wird im Zeitraum von 2022 bis 2024 im Gouverneursrat vertreten sein. „Die Mitgliedschaft von Türkiye in den Gouverneursrat der IAEA zeigt unseren starken Willen, einen Beitrag zur Arbeit und zu den Zielen der Organisation zu leisten, die in der gegenwärtigen Situation noch wichtiger geworden sind“, heißt es in der Mitteilung des Außenministeriums.