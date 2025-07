Ankara wird mehr Kräfte in die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) entsenden. Das gab der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Donnerstag in Denizli bekannt. Zudem soll jeglicher Bedarf des Landes an Waffen gedeckt werden.

„Habt ihr nichts anderes außer Waffen zu liefern?“, fragte der Chefdiplomat Ankaras in Richtung Washington. Er bekräftigte zudem, dass sich Türkiye um jeden Preis für seine Rechte auf Zypern, in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer einsetzen werde. Zuletzt hatten die USA inmitten der Spannungen zwischen Ankara und Athen die Aufhebung eines Waffenembargos gegen Griechisch-Zypern entschieden. Çavuşoğlus Aussagen kommen im Zusammenhang mit diesem Schritt.