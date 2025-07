Eine Hochrangige Delegation aus Türkiye hat sich in Libyen zu bilateralen Gesprächen zusammengefunden. Dabei seien „wichtige Schritte“ zur Vertiefung der Kooperation in mehreren Bereichen erzielt worden, teilte der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun am Montag mit. Das Treffen erfolgte demnach auf Anweisung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan und unter der Führung von Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu.

Mit der libyschen Seite seien Kooperationsabkommen in den Bereichen Energie, Verteidigung, Handel und Kommunikation unterzeichnet worden, so Altun. Das Abkommen zur Kooperation bei Kommunikationsfragen umfasse unter anderem Ausbildungs- und Austauschprogramme.

Beide Seiten wollten sich gemeinsamen gegen die Verbreitung von Falschnachrichten einsetzen, sagte Altun. In diesem Zusammenhang soll zudem die Zusammenarbeit der nationalen Nachrichtenagenturen gestärkt werden.