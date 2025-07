Die Terrororganisation PKK/YPG hat in Syrien ein 15-jähriges Mädchen entführt. Sie soll in den Milizkader aufgenommen worden sein, wie der Sprecher der „Unabhängigen kurdischen Nachbarschaft“, Redor El Ahmet, der Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. Demnach handelt sich dabei um die herzkranke Büşra E. K. B. aus dem Bezirk Ain el-Arab in der Provinz Aleppo.

Die Jugendliche sei vor einer Woche gekidnappt worden. Die Entführung führte laut Aussage von El Ahmet die PKK/YPG-Untergruppe „Revolutionäre Jugend“ durch.

Die PKK/YPG ordnet regelmäßig Zwangsrekrutierungen von Kindern und Jugendlichen an. Ein im Juli veröffentlichter UN-Bericht bestätigt, dass die Terrororganisation im Jahr 2021 insgesamt 221 Kinder rekrutierte.

