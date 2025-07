Nach dem rassistischen Polizeieinsatz in Berlin bei einer syrischen Familie in Berlin fordern deren Anwälte die sofortige Suspendierung eines der beteiligten Beamten. Der Polizist habe ihre Mandanten „nicht nur körperlich verletzt, sondern auch rassistisch herabgewürdigt, beleidigt und bedroht“, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Anwälte.

Die Dienstvergehen seien gravierend, wie ein veröffentlichtes Video zeige. Deshalb könne der Polizist noch vor Abschluss der Ermittlungen suspendiert werden, erklärten die Anwälte Onur Özata und Lukas Theune. Mitte September hatte eine Videoaufnahme des Polizeieinsatzes, die im Netz viral ging, bundesweit für Empörung gesorgt.

Nach Angaben der Behörde wurden die Beamten daraufhin umgehend in den Innendienst versetzt und weitere dienstrechtliche Konsequenzen angekündigt. Gegen den Polizisten werde auch strafrechtlich ermittelt, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.