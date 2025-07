Zivilpolizisten haben am Mittwochabend in Berlin-Mitte einen Kollegen beim Drogenkauf beobachtet. Wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte, trat der 47-Jährige an ein wartendes Fahrzeug heran und ließ sich daraus etwas übergeben. Eine Überprüfung ergab demnach, dass es sich dabei um einen Polizeibeamten des Landeskriminalamtes (LKA) handelt. Dieser war ebenfalls in Zivil im Einsatz. Nach Angaben der Polizei gab der Beschuldigte zu, Rauschgift gekauft zu haben. Die Polizei beschlagnahmte ein Gefäß, das vermutlich mit Kokain gefüllt war. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung der Diensträume des LKA-Beamten blieb den Angaben zufolge erfolglos. Nun ermittle das Fachkommissariat für Amtsdelikte im Landeskriminalamt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem sollen disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft werden. Auch die Fahrerin des „Koks-Taxis“ wurde gestellt. Die Polizei leitete gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein.