Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den griechischen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nach dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft kritisiert. Dieser habe beim Abendessen in Prag eine ungeplante Rede in Richtung Erdoğan gehalten und damit das Protokoll missachtet, sagte der türkische Staatschef am Freitag. Zuvor hatte es in griechischen Medien Behauptungen über Spannungen zwischen Erdoğan und Mitsotakis beim Abendessen in Prag gegeben.

„Er ist jemand, der protokollarische Bestimmungen nicht kennt“, monierte Erdoğan. „Als einer der Hauptredner habe ich meine Rede gehalten.“ Danach habe sich Mitsotakis zu Wort gemeldet, obwohl dies im Programm nicht verankert gewesen sei.

Das türkische Staatsoberhaupt antwortete eigenen Angaben zufolge Mitsotakis nicht mehr. „Lässt sich der Präsident der Republik Türkiye auf eine solche Stufe herab?“, so Erdoğan.

Mehr dazu: Erdoğan in Richtung Athen: „Werden jederzeit alles Erforderliche tun“